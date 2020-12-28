Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 летальных исходов среди пациентов, больных COVID-19. Как сообщает оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1 499.

За последние 24 часа в регионе лабораторно подтвердили 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 32 276 человек. Выздоровели 28 526 человек (+205 за сутки).

Новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 61, Рубцовск – 22, Бийск – 19, Новоалтайск – 9, Славгород – 7, Змеиногорский, Первомайский, Тальменский, Тогульский районы – по 6 заболевших, Егорьевский район – 5, Алейск, Бурлинский, Волчихинский, Калманский, Угловский районы – по 4 заболевших, Заринск, Быстроистокский, Каменский, Солонешенский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Смоленский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бийский, Залесовский, Зональный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский районы – по 1 заболевшему.

На данный момент в больницах в тяжелом состоянии находятся 424 человека, 127 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В медучреждениях насчитывается 1263 свободных койки.