Еще 198 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 198 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших теперь составляет 34 962 человека, сообщает региональный оперштаб.

По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 56, Рубцовск – 21, Рубцовский район – 10, Славгород – 9, Кулундинский район – 8, Алейск, Бурлинский район – по 7 заболевших, Тальменский район – 6, Заринск, Каменский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы – по 5 заболевших, Заринский, Благовещенский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Бийск, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Локтевский, Смоленский, Табунский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Баевский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Краснощековский районы – по 1 заболевшему.

За все время в регионе выздоровели 31 413 пациентов, в том числе 149 – за последние сутки. Скончались еще 10 пациентов с коронавирусом, а общее число летальных случаев тем самым выросло до 1666.