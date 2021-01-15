Когда духи запахли ацетоном, или Почему ковид искажает обоняние

Неделями больные коронавирусом, которые перестали чувствовать запахи и вкусы, ждут возвращения к нормальной жизни. Но не всех заново радуют ароматы кофе и духов… Хорошо знакомые запахи и вкусы воспринимаются по-другому или вовсе кажутся отвратительными. Amic.ru поговорил с жителями Барнаула, у которых возникла такая проблема, и узнал у врача, в чем ее причина и помогут ли лекарства.

Спутала с токсикозом

У Алены двое детей, а недавно она решила, что опять беременна.

– Я работаю в магазине продуктов. После новогодних праздников зашла в свой в магазин, и меня "снес" ужасный запах, – рассказывает она. – Оказалось, пахнет из духовки – мы печем свежий хлеб. В первую очередь подумала, что забеременела, и списала на токсикоз. Причем с другими детьми у меня токсикоза не было вообще. Поэтому я решила, что он может так проявляться.

Алена сделала тест на беременность – ничего не показал. Потом еще раз – снова одна полоска. Заволновалась: муж Алены предположил, что у супруги развивается опухоль головного мозга. Настоял на визите к неврологу.

– Сначала я решила позвонить знакомому терапевту. И он меня успокоил: якобы я не одна такая, и, скорее всего, проблема незаметно уйдет. Пока же не проходит, а только усиливается. Сейчас я так же как выпечку воспринимаю дым от сигарет и машин. Отвратительней всего воняют лук и чеснок (свежий и пережаренный), мясо, яйца и кофе. Пахнет гнилыми отходами с ацетоном. Мучает неприятный привкус во рту, будто я неделю зубы не чистила. Конечно, по сравнению с тем, что люди умирают от ковида, получают осложнения на сердце, почки и т. д., – это ерунда. Но когда ты не можешь нормально готовить еду, кормить детей и мужа, тоже несладко.

У другой жительницы Барнаула, Натальи, проблемы с запахом собственного тела и тела мужа.

– Недели три назад я стала замечать эту особенность. И что характерно, коронавирус я перенесла легко. У меня лишь пропадали вкус и запах, месяца на полтора. Ни кашля не было, ни слабости, ни температуры. Затем все восстановилось. И уже после меня стал изводить неприятный запах от моего тела и тела мужа. Что-то такое кислое. Запах еле уловимый, но утомляет. Мы с мужем шутим: "Дорогой, ты воняешь! Отодвинься подальше". Хорошо, что он у меня не мнительный. Хотя видно, что все равно переживает.

Похожая проблема у Олега. Сейчас мужчина категорически не переносит запах пота – он похож на перегар от лука. По этой причине Олег перестал ходить в тренажерный зал.

– Сначала меня доставал запах от самого себя. По несколько раз в день принимал душ (у меня офис в квартире, я дизайнер). Сменил дезодорант. Ни то, ни другое не помогло. Подумал, что у меня произошел какой-то сбой в выделительной системе из-за болезни. Когда пришел на тренировку, смог прозаниматься минут 20. Запах пота стоял такой!!! На месяц "заморозил" карту посетителя. Надеюсь, за это время полегчает.

Группа для "страдающих" в Telegram

Тех, кого мучают искаженные вкусы и запахи, – единицы в общей массе переболевших коронавирусом. Но в целом же по стране набираются тысячи людей. В Telegram даже зарегистрирована группа для страдающих от последствий коронавируса (изменения запахов и вкусов) – "Запахи/вкусы после COVID-19". На сегодняшний день в ней состоит около 22 тысяч участников.

Подавляющее большинство "жалуются" на мясо и яйца. И, увы, люди рассказывают, что мерзкие ощущения преследуют их месяцами. Никакое лечение не помогает. Типичный арсенал препаратов – спреи для носа и витамины.

К примеру, Катерина пишет: "Все воняет. Особенно мясо. В конце января будет уже полгода".

Наталья мучается столько же времени: "Я полгода с искажением запахов хожу. А что самое интересное, я думала, что у меня проблемы с поджелудочной или кишкой, в туалете вообще чудесные ароматы. Яйца и курица просто пик".

YANA: "Кофе завоняло вдобавок ко всему".

Татьяна: "Живу как на помойке. Отвращение ко всему".

Виктория: "У меня искажение запахов длится уже пятый месяц. Самый ужасный запах у меня на яйца (их не ем с самого начала) и мясо (получается кушать только курицу, и то только свежеприготовленную)".

Пинк: "Кто-нибудь, пожалуйста, скиньте списки (что норм кушать, а что не норм). Уже не могу рисковать – тошнит".

Катя: "Не знаю, когда это закончится, но я уже смирилась, конечно. Сегодня восемь месяцев".

Это КАКОсмия

На приеме у отоларинголога из Диагностического центра Алтайского края Елена Сафронова успели побывать множество пациентов со схожей симптоматикой. По словам врача, их поток начался с ноября прошлого года. Каждый больной спрашивает Елену Евгеньевну, скоро ли ждать выздоровления. Но, к сожалению, никаких точных сроков она им назвать не может.

"Кроме коронавируса, похожие симптомы вызывает еще два вируса – гриппа и парагриппа. Только они приводят к необратимым последствиям. А вот по коронавирусу мы еще не знаем, обратимы они полностью или нет", – говорит специалист.

По словам врача, нервные окончания в носу и полости рта передают в головной мозг информацию о запахах и вкусах. И на каком-то этапе из-за воздействия вируса происходят нарушения, поэтому появляются проблемы с восприятием: полная потеря вкуса и запаха или их неправильное "считывание" организмом.

"У некоторых пациентов обоняние и вкус возвращаются в исходное состояние. У кого-то чувствительность снижается. А кто-то по-другому ощущаются знакомые запахи и вкусы, у них так называемые "обонятельные галлюцинации". Полное отсутствие обоняния – это аносмия, снижение – гипосмия, а изменение обоняния в сторону неприятных запахов – какосмия, – рассказывает врач.

Какосмия – это патологическое состояние, при котором человек постоянно ощущает неприятные запахи. Если неприятных запахов, которые ощущает больной, на самом деле нет, – это субъективная какосмия. Но если источник неприятного запаха реально присутствует – это объективная какосмия. К объективной какосмии приводят воспалительные процессы носовой полости, околоносовых пазух и носоглотки: синусит; онкозаболевания; стоматологические проблемы (например, кариес, пародонтоз); хронический тонзиллит; паратонзиллярный абсцесс; сифилис; присутствие инородного предмета в носу; болезни желудочно-кишечного тракта.

Пациентов с жалобами на обоняние направляют к двум специалистам – отоларингологу и неврологу (к неврологу, потому что к потере вкусов и запахов может привести опухоль в районе обонятельного центра). Врачи спрашивают, болел ли человек коронавирусом. Когда пациент не знает (болезнь ведь могла проходить бессимптомно), делают анализ крови на антитела. Если человек перенес ковид, то, скорее всего, причина в вирусе. Но все равно многие врачи, и среди них Елена Сафронова, назначают дополнительные обследования (компьютерную и магнитно-резонансную томографию пазух носа и головного мозга), чтобы исключить серьезную патологию.

"Коронавирус может просто усилить симптомы заболеваний, которые уже развиваются у человека и тоже приводят к потере обоняния: химический ожог слизистой оболочки из-за неправильного использования лекарств, доброкачественные образования в носу в виде полипов, кист, искривление носовой перегороди", – объясняет Елена Евгеньевна.

Практически у всех пациентов, которым Елена Сафронова назначала КТ и МРТ, были нормальные снимки. Проблемы же выявлялись, если и раньше у человека наблюдались хронические патологии.

Своим пациентам (у которых не нашли проблем при диагностике) врач советует придерживаться выжидательной тактики: не экспериментировать со спреями и витаминами, а просто ждать, когда организм сам восстановится.

"Эта тактика пока оправдана, потому что мы не достаточно изучили проблему. И высоки риски навредить, если мы будет активно использовать различные препараты. Я постоянно наблюдаю за своими пациентами. И у них обоняние медленно, но восстанавливается", – отметила отоларинголог.

И в заключение интересный факт. Большинство пациентов Елены Евгеньевны – это те, кто переболел в легкой форме. У них не было серьезного поражения легких. Отсюда напрашивается вывод: потеря и искажение обоняния – признак легкого течения заболевания.