Число многодетных семей растет в Алтайском крае

Число семей, которые воспитывают трех и более детей, за последние семь лет в Алтайском крае существенно увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты.

По данным ведомства, на 1 января 2021 года в регионе проживало 30 523 многодетные семьи, суммарно воспитывающих 102 183 несовершеннолетних ребенка. При этом в 2006 семьях воспитывают от пяти до семи детей, в 98 семьях – восемь-девять, а в 26 семьях – десять и более.

Для сравнения, в 2015 году в регионе насчитывалось 23 312 многодетных семей с 74 010 детьми.