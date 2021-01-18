12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 12 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1770.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 195 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 36 542 человек. Выздоровели 32 709 человек (+129 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 55, Бийск – 15, Рубцовск – 14, Славгород – 6, Заринск, Благовещенский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейск, Кулундинский, Локтевский, Павловский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Курьинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Краснощековский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 377 пациентов, из них 111 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 711 коек.