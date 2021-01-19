13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о трех летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1783.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 194 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 36 736 человек. Выздоровели 32 889 человек (+180 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 53, Рубцовск – 16, Бийск – 15, Заринск, Яровое – по 7 заболевших, Славгород – 6, Благовещенский, Бурлинский, Локтевский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алейск, Залесовский, Краснощековский, Новичихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Калманский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Бийский, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 382 пациентав, из них 110 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 784 койки.