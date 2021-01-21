Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 37 тысяч

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 195 новых случаях заражения инфекцией, выявленных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 37 124 человек. Выздоровели всего 33 124 человека (+153 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 50, Бийск – 15, Рубцовск – 13, Заринск – 9, Славгород – 7, Локтевский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Благовещенский, Егорьевский, Краснощековский, Поспелихинский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Змеиногорский, Кулундинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Калманский, Каменский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Смоленский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Быстроистокский, Залесовский, Ключевский, Панкрушихинский, Петропавловский, Советский, Тюменцевский, Целинный районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали еще 15 смертей среди пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 1812.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 389 пациентов, из них 115 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 795 коек.