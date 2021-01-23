193 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 193 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 37 509 человек, в т. ч. 2 466 детей. Выздоровели всего 33 559 (+282) человек. Умерло 1 841 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1106 (+11) человек; иные причины смерти – 735 (+3) человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 842 человека. 851 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией находится на лечении в ковидных госпиталях.