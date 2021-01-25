15 пациентов с ковидом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 15 летальных случаях среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии в крае выросло до 1871.

Кроме того, в регионе выявили еще 192 зараженных инфекцией. Общее число заболевших в крае достигло 37 895 человек. Выздоровели 33 911 человек (+176 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 52, Рубцовск – 16, Бийск – 15, Славгород – 7, Яровое, Павловский район – по 5 заболевших, Заринск, Волчихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Благовещенский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Новичихинский, Рубцовский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Алейск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Завьяловский, Зональный, Каменский, Ключевский, Красногорский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский, Родинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 375 пациентов, из них 114 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 916 коек.