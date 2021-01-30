15 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Алтайском крае

15 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов выросло до 1942, сообщает оперштаб региона.

За сутки в лабораториях подтвердили 183 случая заражения ковидом. Всего с начала эпидемии в крае заболели 38 823 человека. Выздоровел 34 841 человек (+176 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул — 51, Бийск — 15, Рубцовск — 14, Заринск — 9, Новоалтайск — 7, Славгород и Краснощековский район – по 5 заболевших, Яровое, Ельцовский, Змеиногорский, Каменский район, Тальменский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Алейский, Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Чарышский районы — по 3 заболевших, Бийский, Зональный, Калманский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Павловский, Первомайский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 368 пациентов, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ.