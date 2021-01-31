Больше 39 тысяч человек заразились COVID-19 в Алтайском крае

12 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество летальных случаев в крае выросло до 1954.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 181 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 39 004 человека. Выздоровели 35 021 человек (+180 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 50, Бийск – 18, Рубцовск – 17, Славгород – 12, Ельцовский, Курьинский, Первомайский, Тогульский районы – по 6 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Новичихинский, Поспелихинский, Чарышский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Заринский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск – 3, Алейский, Залесовский, Косихинский, Ребрихинский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Алейск, Калманский, Краснощековский, Советский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 369 пациентов, из них 98 подключены к аппаратам ИВЛ.