Еще один госпиталь в Барнауле лишился "ковидного" статуса

В Барнауле Алтайский краевой госпиталь для ветеранов перестал носить статус "ковидного" и начал принимать первых плановых пациентов. Как сообщают "Вести Алтай", от коронавируса здесь еще лечили меньше двух недель, а теперь об этом напоминает только специальная разметка на полу.

По распоряжению краевого Минздрава, в здании провели тотальную дезинфекцию, контрольные смывы и генеральную уборку. На текущий момент практически все палаты готовы к приему пациентов, для них развернули 305 коек. При этом в разгар пандемии их число достигало 330.

"Мы сохраняем всё, что было сделано при переводе нас в статус инфекционного госпиталя, это и конструкции, обеспечивающие систему шлюзов, и все точки кислорода в палатах. Поэтому в случае необходимости мы сможем незамедлительно вернуться к оказанию медицинской помощи коронавирусным больным", — рассказала начальник медучреждения Ольга Зубова.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил период самоизоляции для пожилых граждан до 6 марта. При этом им теперь можно гулять на свежем воздухе, но за исключением мест массового скопления людей.