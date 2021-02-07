14 человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 14 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2056.

За сутки в регионе выявили 177 случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 40 261. Выздоровели за это время 36 042 (+140 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 49, Рубцовск – 15, Бийск – 14, Алейск – 8, Ребрихинский, Шелаболихинский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Шипуновский район – по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Поспелихинский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Ельцовский, Михайловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Славгород, Баевский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Красногорский, Крутихинский, Мамонтовский, Павловский, Рубцовский, Советский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Родинский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 345 пациентов, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.