Такой день. Гибель людей в ДТП и миллиард на повышение зарплат на Алтае

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Echo с опознавательными знаками такси Uber погибли в лобовом столкновении на трассе Павловск – Камень-на-Оби – Новосибирск. По предварительным данным, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, выехал на полосу встречного движения.

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 15 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2084. За сутки в регионе лабораторно подтвердили 174 случая заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 611.

В 2021 году расходы бюджета Алтайского края вырастут на 9,9 млрд рублей, рассказал в ходе онлайн-конференции председатель комитета по бюджету и налогам в АКЗС Владимир Устинов. Из них 1,3 млрд рублей направят на зарплаты бюджетникам, а 1,1 млрд рублей – на строительство дорог и их обслуживание.

В январе 2021 года в Алтайском крае смертность выросла на 35% в сравнении с первым месяцем 2020-го, рассказал демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГС Алексей Еремин. Демограф уточнил, что за последние четыре месяца в регионе умерло на 6,5-7 тысяч человек больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Численность работающего населения в Алтайском крае сократилась на 8,2%. Регион занял четвертое место по этому показателю среди всех субъектов страны.

В Кулундинском районе проверили готовность сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе. В антитеррористических учениях приняли участие сотрудники ФСБ, МЧС, Следственного комитета, нацгвардии, полицейские и другие.

Свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета в 2020 году в связи с пандемией, заявил в ходе пресс-конференции глава регионального Минфина Данил Ситников. 21,7 млрд рублей распределили на дополнительные выплаты медработникам и иным категориям граждан, а также на компенсацию выпадающих доходов. Еще 25 млрд рублей направили на поддержку семей.