Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 15 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2084.
За сутки в регионе лабораторно подтвердили 174 случая заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 611. Выздоровел за это время 36 341 (+170 за сутки) человек.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 48, Рубцовск – 16, Бийск – 14, Камень-на-Оби, Яровое – по 7 заболевших, Ребрихинский район – 6, Локтевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы – по 5 заболевших, Бийский, Завьяловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Советский, Тальменский, Топчихинский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Алтайский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Солонешенский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 354 пациента, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 630 коек.
Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа 2021 года.
Комментарии
15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
В регионе выявили еще 174 случая заболевания COVID-19
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Это что же получается, что у нас смертность от короны едва ли не 10%?
Кто-нибудь от медицины даст комментарии по такой высокой смертности с ковид?
Умирают не те, кого вчера выявили, а те, кто месяцами на лечении находился.
Другое соотношение смотрите: выявили за сутки 174, выздоровело - 170
Другое соотношение смотрите: выявили за сутки 174, выздоровело - 170
не туда смотрите, ну, умерли и умерли
9.02.2021 11:53
Гость
Цифры зараженных и выздоровевших не имеют никакой связи с реальностью. Более-менее правдива цифра умерших. Вот и считайте, среднемировая смертность около 1,5-2%, всего умерло 2084 человека, т.о. заболевших должно быть не менее 100000 человек.
9.02.2021 11:55
- гость -
Тогда может просветите тёмных-как изо дня в день может умирать примерно одинаковое число людей?
".... ну, умерли и умерли." - бесподобный комментарий! Мерзко.
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9.02.2021 12:30
Гость
".... ну, умерли и умерли." - бесподобный комментарий! Мерзко.
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Скорее всего здесь автор выделил слова как сарказм!
В октябре общая смертность была в полтора раза выше чем сейчас, количество официально болеющих было в ТРИ раза больше чем сейчас, а от короны умирало официально меньше.
И количество новых инфицированных как по линеечке идет во всех регионах кроме Москвы.
Парадокс.
Гуманитарии в правительстве, совершенно не дружащие с математикой, методики учета писали.
И самое печальное, что там не нашлось ни одного образованного, понимающего что против теории вероятностей, против нормального распределения не попрешь.
И их крапленые карты (искуственность статистики) видны даже старшекласснику.
А уж на мировой арене вообще стыд и позор. Очевидность вранья зашкаливает.