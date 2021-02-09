15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 15 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2084.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 174 случая заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 611. Выздоровел за это время 36 341 (+170 за сутки) человек.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 48, Рубцовск – 16, Бийск – 14, Камень-на-Оби, Яровое – по 7 заболевших, Ребрихинский район – 6, Локтевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы – по 5 заболевших, Бийский, Завьяловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Советский, Тальменский, Топчихинский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Алтайский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Солонешенский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 354 пациента, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 630 коек.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его словам, "с открытым забралом" можно будет жить с августа 2021 года.