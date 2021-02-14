Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали еще 14 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Также в регионе зафиксировано 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 41 463 человека.
"Выздоровели всего 37 090 (+177) человек. Умерли 2159 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причине коронавирусная инфекция – 1365 (+13) человек по иным причинам – 794 (+1) человека", – говорится в сообщении.
По состоянию на 14 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1571 человек.
Комментарии
Как такую статистику понимать?! Здесь учитываются только ПАЦИЕНТЫ умершие в стационаре? И почему каждый день от 14 до 16 человек?
Интересная статистика, постоянно 14,15,16 человек и так по кругу. Завтра будет 15, после завтра 16, потом снова 14.
Сегодня же день всех влюбленных, вот и 14 это ведь так мило.
Да, вообще непонятно: эпидемия затухает, а количество умирающих на одном уровне, даже с учетом того, что тяжело болеют подолгу, все равно непонятно. Единственное объяснение, которое вижу, что раньше сильно занижали
В период пика октябрь-ноябрь смертность занижали в 2-3 раза. И сейчас занижают
Про цифру-то странно. На всё население края крутое математическое ожидание.
Мы так все умрём?
Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Обычно в мирное время в Алтайском крае умирало около 90 человек в сутки.
В октябре-ноябре умирало по 150-160.
Но в официальной статистике было по 10 умерших от ковида.
Вот то расхождение, думаю, и ликвидируют.
По 50 если бы показали, Москва бы голову оторвала за потерю контроля над эпидемией.
А так - все под контролем!
Посчтала: всего в России 12 февраля умерло 504 человека, до этого было в течение месяца 540. Берём 540, делим на 85 регионов РФ, получается в среднем на регион 6,35 умерших. Пусть будет 7 (хотя округлять нужно в меньшую сторону). В нашем крае 15 в день, в двара больше среднего по РФ! Что с Алтайским краем не так?!!!
14.02.2021 12:58
- гость -
В Москве в Росстате есть все данные по смертности в регионах в октябре, ноябре. Их уже не раз публиковали. Если у вас что-то с головой - это уже другой вопрос.
50 если бы показали, Москва бы голову оторвала за потерю контроля над эпидемией. - нужны мы той Москве. Да и в АК никому не нужны. Мэстные власти сидят на попе ровно.
14.02.2021 13:10
Гость
50 если бы показали, Москва бы голову оторвала за потерю контроля над эпидемией. - нужны мы той Москве. Да и в АК никому не нужны. Мэстные власти сидят на попе ровно.
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Это вы так рассуждаете. А власти в АК трусоваты, они уже привыкли делать хорошую мину при плохой игре. И врать, и статистику искажать, чтобы на бумажках всё красиво было.
Осенью точно не по 10-15 человек в день от коравируса умирало, а больше в несколько раз. Только у нас родных, знакомых больше десяти человек умерло. Тела по две недели не могли получить, их просто не успевали вскрывать из-за всплеска смертности.