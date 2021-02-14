Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали еще 14 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также в регионе зафиксировано 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 41 463 человека.

"Выздоровели всего 37 090 (+177) человек. Умерли 2159 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причине коронавирусная инфекция – 1365 (+13) человек по иным причинам – 794 (+1) человека", – говорится в сообщении.

По состоянию на 14 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1571 человек.