13 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2172.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 165 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 41 628 человека. Выздоровел 37 201 человек (+111 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 38, Бийск – 16, Славгород – 11, Рубцовск – 9, Камень-на-Оби – 7, Заринск – 6, Кулундинский район – 5, Алейск, Михайловский, Первомайский, Родинский, Хабарский, Чарышский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Алейский, Бийский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Троицкий районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 373 пациента, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 710 коек.