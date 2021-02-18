Маршрутка попала в ДТП за Новым мостом в Барнауле

Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Правобережном тракте под Барнаулом. Движение по трассе временно затруднено.

Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", авария с участием автобуса маршрута № 134 и "Нивы" произошла в условиях непогоды – дорогу частично занесло снегом. Информация о наличии пострадавших и обстоятельствах происшествия будет позже, сообщили amic.ru в ГИБДД Барнаула.

Напомним, днем 18 февраля грузовой автомобиль с прицепом вылетел на обочину на пересечении улиц Власихинской и Шумакова в Барнауле. Правая полоса движения по улице Власихинской в сторону Попова была полностью заблокирована.