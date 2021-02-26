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Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявили 136 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2305.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 136 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 262 человек. Выздоровели 38 669 человек (+138 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 43, Бийск – 12, Благовещенский, Крутихинский районы – по 6 заболевших, Славгород, Яровое, Родинский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Кытмановский, Поспелехинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Рубцовск, Локтевский, Михайловский, Тогульский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Целинный районы – по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Павловский, Рубцовский, Тальменский, Тюменцовский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 366 пациентов, из них 98 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 723 койки.

Напомним, в Алтайский край привезли еще девять тысяч комплектов вакцины от COVID-19. На данный момент вакцинацию в регионе прошли более 47 тысяч человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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