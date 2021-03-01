11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2340.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 133 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 666 человек. Выздоровели 38 979 человек (+94 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 32, Бийск – 10, Рубцовск – 9, Яровое – 6, Заринск, Михайловский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Панкрушихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Каменский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находится 351 пациент, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 605 коек.