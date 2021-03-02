12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2352.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 131 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 797 человек. Выздоровели 39 102 человека (+123 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 39, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Яровое – 7, Камень-на-Оби, Бийский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейский район – 4, Заринск, Михайловский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Немецкий национальный, Крутихинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Калманский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находится 355 пациентов, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 645 коек.