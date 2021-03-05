12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2388.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 129 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 183 человек. Выздоровели 39 487 человек (+122 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 36, Рубцовск – 15, Бийск – 14, Яровое – 7, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Новоалтайск – 3, Благовещенский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Советский, Солтонский районы – по 2 заболевших, Алейск, Волчихинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 342 пациента, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 559 коек.