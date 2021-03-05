В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили в Алтайском крае до 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Вместе с тем требования к социальной дистанции в 1,5 метра, напротив, смягчили, сообщает пресс-служба администрации региона в пятницу.

Теперь посетителям зрительных залов театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа и спортивных объектов это правило можно не соблюдать. Правда, при условии, если помещение заполнено не более чем на 75% от своей вместимости.

Соответствующие поправки в указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе внес губернатор Виктор Томенко. Изменения уже утверждены и вступают в силу с даты опубликования.