12 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Специалисты подтвердили 126 случаев заражения. Таким образом общее число зараженных составляет 4 436 человек, из которых 3 044 ребенка. Выздоровели всего 39 749 (+97) человек. Умерло 2 411 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 572 (+9) человека; иные причины смерти – 839 (+3) человек.
На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 357 человек. Количество тяжелобольных – 340, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.
Комментарии
12/(97+12)=0,11
11%
Ни в одной стране мира, даже в Буркина-Фасо, нет такой высокой смертности.
норм цифру рисуют, таким темпами к лету меньше 100 в сутки будет
а умерших не снижаетя
Осенью за Единоросов проголосуем и не-то увидим, люди вымирают а зарплаты у чиновников растут к чему бы это?
Как хотим, так и рисуем.
Своя зaдница и кресло важнее
Но такое по всей стране.
Это не местные придумали.
Это методичка такая.
Только Республика Алтай и Москва загадочным образом выдают цифры, похожие на реальность.