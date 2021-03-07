12 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Специалисты подтвердили 126 случаев заражения. Таким образом общее число зараженных составляет 4 436 человек, из которых 3 044 ребенка. Выздоровели всего 39 749 (+97) человек. Умерло 2 411 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 572 (+9) человека; иные причины смерти – 839 (+3) человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 357 человек. Количество тяжелобольных – 340, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.