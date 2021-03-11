12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2461.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 121 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 926 человек. Выздоровели 40 160 человек (+105 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 27, Бийск, Рубцовск – по 8 заболевших, Солтонский район – 6, Славгород – 5, Камень-на-Оби, Павловский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Локтевский, Поспелихинский, Родинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 335 пациентов, из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 513 коек.