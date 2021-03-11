12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2461.
За сутки в лабораториях подтвердили еще 121 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 926 человек. Выздоровели 40 160 человек (+105 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 27, Бийск, Рубцовск – по 8 заболевших, Солтонский район – 6, Славгород – 5, Камень-на-Оби, Павловский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Локтевский, Поспелихинский, Родинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 335 пациентов, из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 513 коек.
Комментарии
Попов не желает объяснить стабильность цифр умерших изо дня в день???
А кто-нибудь открывает эти фейковые новости в новостной ленте?
"Новоалтайск, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по одному заболевшему."
Верим! С ног сбились, но нашли только по 1-2 зараженных на весь район!
Не семьями болеют, не коллективами, а одиночки.
3 часа назад, источник: ТАСС
Эксперт заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Треть граждан России может быть невосприимчива или практически не восприимчива к COVID-19, так как они имеют иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами.
Всё, заканчивается цирк с опасной, неизлечимой болезнью.
11.03.2021 12:03
- гость -
Таких "экспертов" и здесь через одного.