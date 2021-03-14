2500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

13 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки, общее количество летальных исходов выросло до 2500. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За сутки в лабораториях выявили ещё 117 случаев коронавируса. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 282 человек. Выздоровели 40 437 человек (+85 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 35, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Камень-на-Оби – 6, Славгород, Бийский, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по четверо заболевших, Заринск, Новоалтайск, Родинский, Топчихинский районы – по трое заболевших, Алейск, Быстроистокский, Крутихинский, Мамонтовский, Солтонский районы – по двое заболевших, Алейский, Благовещенский, Заринский, Калманский, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский, Советский, Тогульский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 321 пациент, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 523 койки.
Комментарии
117 заболело, 85 выздоровели. Количество заболевших каждодневно больше числа выздоровевших, эпидемия продолжает расширяться. Как станет теплее, будет хуже. Снова вынуждены будут вводить ограничения. Но денег платить не будут, на детях собрались экономить. Был уже прогноз, что на 3-5 лет хватит ресурсов режима, не зря депутаты и вся верхушка семьи в европы отправляют.
14.03.2021 11:00
- гость -
Вы в самом деле думаете, что ситуация с короной в европах лучше? Увы.....)))))))
Это наши потери от одной из зараз, изобретённой китаёзами
Это наши потери от одной из зараз, изобретённой китаёзами
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Это потери от вашей тупости, халатности, безответственности и невежества.
Они умерли, потому, что м о д е р а т о р Амика Сэр Гей в р о т бер ет и в попу бал уется.