2500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

13 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки, общее количество летальных исходов выросло до 2500. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За сутки в лабораториях выявили ещё 117 случаев коронавируса. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 282 человек. Выздоровели 40 437 человек (+85 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 35, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Камень-на-Оби – 6, Славгород, Бийский, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по четверо заболевших, Заринск, Новоалтайск, Родинский, Топчихинский районы – по трое заболевших, Алейск, Быстроистокский, Крутихинский, Мамонтовский, Солтонский районы – по двое заболевших, Алейский, Благовещенский, Заринский, Калманский, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский, Советский, Тогульский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 321 пациент, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 523 койки.