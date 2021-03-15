Ещё 12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2512.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 115 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 397 человек. Выздоровели 40 499 человек (+62 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 31, Камень-на-Оби – 9, Рубцовск – 8, Бийск – 7, Поспелихинский, Родинский районы – по 5 заболевших, Славгород, Кулундинский район – 4, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Быстроистокский, Крутихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Солтонский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 325 пациентов, из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 490 коек.