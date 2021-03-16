Такой день. Рост числа миллиардеров в Алтайском крае и платная парковка в Барнауле

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 115 случаев COVID-19, ещё девять пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 45 512 человек, а количество смертей достигло 2521.

Платная парковка появится у "Сити-Центра" в Барнауле. У ТРЦ уже поставили терминал для оплаты, там же готовятся устанавливать шлагбаум.

Доходы свыше 1 млрд рублей по итогам 2019 года заявили семь плательщиков Алтайского края. Это более чем в два раза выше, чем за год до этого (три человека). Число миллионеров в регионе также растёт.

Горожане утром 16 марта заметили на улицах Барнаула БТР. Армейская машина ехала по кольцу на Малахова возле торгового центра "Волна".

Наиболее экологически осознанные граждане в России живут в Алтайском крае, считают исследователи. В тройку вошло население Тамбовской области и Республики Алтай, а пятёрку замкнули Курская и Московская области.

Трое барнаульцев, двое из которых несовершеннолетние, собирались торговать наркотиками, но попались полиции. Делом подростков занимаются следователи.

Рубцовск задолжал 3,5 млрд рублей и просит помощи у краевых властей. Эта сумма вчетверо превышает объём собственных доходов городского бюджета вместе с дотациями.

В 2021 году автобусные садоводческие маршруты в Барнауле будут работать с 17 апреля по 18 октября. Всего организуют 14 направлений. Власти уже объявили аукционы на определение подрядчиков для осуществления регулярных перевозок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил привлекать к контролю за питанием в школах родителей, как это делают в Барнауле. По его словам, это очень хороший опыт, ведь именно родители лучше всех понимают, что нужно их детям.

Тем не менее, по мнению школьников, организация питания в школах Алтайского края очень плоха. В рейтинге, составленном самими учениками, регион оказался в последней десятке шестым с конца.

Жильцы дома № 9а на улице Силикатной в Барнауле обратились к общественникам с жалобами на обстановку, в которой им приходится жить. Мало того, что дом требует капремонта, так ещё и после смерти одного из жильцов его квартиру заполонили бомжи.

В Барнауле ищут свидетелей происшествия, во время которого женщина получила компрессионный перелом позвоночника. 47-летняя горожанка на остановке "Улица Анатолия" пыталась зайти в маршрутку № 73, но водитель закрыл двери и поехал.

В Алтайском крае будут судить учительницу математики, которая за волосы вытащила 10-летнюю ученицу к доске. О произошедшем девочка рассказала матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.