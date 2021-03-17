12 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2533.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 117 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 629 человек. Выздоровели 40 734 человек (+117 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 37, Рубцовск – 21, Бийск – 15, Алейск, Павловский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бийский район – по 3 заболевших, Заринск, Быстроистокский, Крутихинский, Немецкий национальный, Родинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Краснощёковский, Кулундинский, Курьинский, Первомайский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 317 пациентов, из них 101 подключён к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 550 коек.