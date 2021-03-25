10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2625.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 107 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 510 человек. Выздоровели 41 576 человек (+112 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 29, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Егорьевский район – 4, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Калманский, Курьинский, Новоалтайск, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Павловский, Тальменский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Баевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Краснощёковский, Крутихинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 298 пациентов, из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 506 коек.