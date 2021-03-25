Четверг, 25 Март, 13:02

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,15
€ 90,05
4°


4483471 +0
Обь
-16см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили 107 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

10 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2625.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 107 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 510 человек. Выздоровели 41 576 человек (+112 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так:  Барнаул – 29, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Егорьевский район – 4, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Калманский, Курьинский, Новоалтайск, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Павловский, Тальменский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Баевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Краснощёковский, Крутихинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 298 пациентов, из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 506 коек.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
12:57
Бийчанина объявили в розыск из-за того, что он не хотел лечиться от туберкулёза 0
12:41
Вдоль трактов и деревьев. Где в Барнауле появятся в 2021 году новые велодорожки 1
12:32
В Минобороны заявили о развязывании Западом "ментальной" войны против России 1
12:20
Мэрия Барнаула не планирует продолжать благоустраивать аллею на Ленина 1
12:07
Остаться в живых: как организовать переезд и не сойти с ума 0
11:56
Родной для всех человек. Максим Аверин о любви к Алтаю и безудержном сексе 0
11:44
10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:31
Первые в 2021 году тройняшки родились в Алтайском крае 2
11:19
Жительница Алтайского края смогла дозвониться главе СК Александру Бастрыкину 4
11:05
Вирусолог оценил возможность заражения несколькими штаммами коронавируса 1
10:48
Сельчанина из Алтайского края задержали за махинации с арендой жилья 0
10:33
Счётная палата признала малоэффективной сельскую ипотеку на Алтае 1
10:18
Волейболистки "Алтай-АГАУ" вновь выиграли в Брянске 0
10:03
Острый нос и экзотические принты: магазины обуви Respect представили новую коллекцию 0
09:50
Генпрокуратура нарисовала портрет среднестатистического российского преступника 5
09:36
СМИ: Роскомнадзор хочет запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях 24
09:20
Полиция предложила ужесточить наказание за пьяную езду 5
09:04
17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 1
08:54
Вячеслав Франк поздравил работников культуры с профессиональным праздником 1
08:40
Настя Каменских показала фото в бикини с пикантного ракурса 4
08:27
Александр Соболев помог сборной России обыграть Мальту 1
08:15
На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года 64
08:03
Импотенция излечима: опытный уролог рассказал, как решить мужскую проблему 0
07:50
"Шевели ляжками". Что ответить начальнику-хаму и как защищаться от нахалов в жизни 20
07:33
Не дома, а братья-близнецы. Угадай барнаульские новостройки по названию 17
07:17
Заболевания полости рта могут привести к развитию деменции 2
07:02
В Минздраве оценили влияние вакцины от ковида на репродуктивную функцию 1
06:48
Индустриальные темпы. Новосибирский инвестор строит под Барнаулом посёлок на 600 домов 13
06:32
Смотрительницы музеев. Фотопроект о самых культурных охранницах 2
06:17
Барнаульское "Динамо" уступило в последнем матче на сборах в Крымске 1
06:01
До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 марта 0
23:55
Такой день. Сильный шторм в Алтайском крае и розыск "депутата-лесника" 0
23:35
Алтайский край вошёл в топ-5 экологически чистых регионов России 1
23:11
23-летний парень пропал без вести в Барнауле 0
22:57
Россиянам раскрыли условие для окончательной победы над коронавирусом 0
22:36
"Отнимается нога". Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось 26
22:14
Женщина упала с пешеходного моста в Барнауле 4
21:52
Жительница Алтайского края выиграла 706 тысяч рублей в лотерею 1
21:36
В Кремле раскрыли подробности вакцинации Владимира Путина от коронавируса 1
21:17
Дополнительные пригородные поезда и остановки вводят в Алтайском крае 0
20:51
Заведующая складом продуктов барнаульского детсада получила срок за взятку 1
20:30
Губернатор Алтайского края оценил готовность региона к паводку 0
20:12
Чуйский тракт частично открыли для движения в Алтайском крае 0
19:51
Житель Алтайского края предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого 0
19:28
В Республике Алтай отменили самоизоляцию для пожилых людей 0
19:11
Алтайские власти прокомментировали обрушение стены в сельской школе 0
18:51
В Барнауле на площади Октября отказал светофор 0
18:36
Житель Алтайского края попытался зарезать сына из-за незначительной ссоры 0
18:15
Госдума приняла поправки о президентских сроках 4
17:54
Виктор Томенко оценил возможность отмены масочного режима в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.