В Алтайском крае за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае умерло 15 пациентов с COVID-19, общее число смертей выросло до 2663. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом в воскресенье, 28 марта.
За сутки в лабораториях подтвердили ещё 106 случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии в крае заболели 46 835 человек. Выздоровели 41 875 пациентов (+85 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 26, Рубцовск – 13, Бийск – 12, Поспелихинский район – 7, Шипуновский район – 5, Новоалтайск – 4, Камень-на-Оби, Благовещенский район – по 3 заболевших, Егорьевский, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Табунский, Тальменский, Усть-Калманский, Целинный районы – по одному заболевшему.
По данным оперштаба, в тяжёлом состоянии в крае сейчас находятся 286 пациентов, из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
жесть
15% заболевших умрут по умолчанию
Выздоравливающих стабильно меньше заболевающих. То есть эпидемия, несмотря на все отчёты о налаживании жизни, по-прежнему расширяется.
Почему у нас стабильно много на ИВЛ?
В Алтайском крае 90, а в соседней Новосибирской области, где такие же люди, такой же климат и на 20% больше населения - за сутки умерло 5 человек и на ИВЛ находится 15 человек (вчерашние данные с ngs.ru)
28.03.2021 13:12
- гость -
Выздоравливающих стабильно меньше заболевающих. То есть эпидемия, несмотря на все отчёты о налаживании жизни, по-прежнему расширяется.
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А с чего ей затухать? Если никаких мер по ее сдерживанию не выполняется? Всё пустили на самотёк. Кто выживет, тот выживет. Кто помрет, тот помрет. Правительству сейчас выгодно, чтобы умерло побольше пенсионеров.
28.03.2021 13:29
- гость -
Потому что у нас не замарачиваются по этому поводу, всех подряд подключают к трубкам, кого надо и кого не надо, кому достаточно было бы маски кислородной. Отсюда и смертность такая, кто выкарабкается с этих трубок- тот молодец, остальные покойники.
28.03.2021 13:31
- гость -
Кто вам мешает вакцинироваться? Раньше кричали, что нет вакцин. Сейчас вакцина есть, но очередей не наблюдается.
28.03.2021 13:48
- гость -
Потому что у нас не замарачиваются по этому поводу, всех подряд подключают к трубкам, кого надо и кого не надо, кому достаточно было бы маски кислородной. Отсюда и смертность такая, кто выкарабкается с этих трубок- тот молодец, остальные покойники.
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Какую глупость вы вещаете! Никого без показания к ИВЛ подключать не будет, это затратно.
28.03.2021 13:51
- гость -
Кто вам мешает вакцинироваться? Раньше кричали, что нет вакцин. Сейчас вакцина есть, но очередей не наблюдается.
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Давно вакцинировались. Как только такая возможность появилась. Но в массе своей люди не вакцинирубтся в достаточном количестве для того, чтобы остановить эпидемию. Отсюда и смертность такая.
28.03.2021 13:29
- гость -
а в соседней Новосибирской области, где такие же люди, такой же климат и на 20% больше населения
Туда не едут круглогодично туристы. И население большей частью городское.
Попали в лапы рвачей, хотите выжить, тогда платите!
Тогда хотя бы без издевательств умрёте!
13:31, а какие вам меры ещё надо? В магазине, как бараны друг на друга лезут, маски не надевают. Сейчас только пришла из ЦУМа(Мария Ра), полиция стоит 3 чел., люди детей в продуктовые тележки посадили с грязными ногами(не на сиденья, а прямо куда продукты кладут), и сами ещё без масок. Полиция им вежливо замечания делают, но они БАРАНЫ ничего не понимают и ещё огрызаются. Надо как в Индии бить по жо....пе палкой.
Надо как в Индии бить по жо....пе палкой.
Непонятно, за что Вас надо бить по жо..пе палкой. Может найдете своей жо..пе более достойное применение?
28.03.2021 14:28
- гость -
Но в массе своей люди не вакцинирубтся в достаточном количестве для того, чтобы остановить эпидемию.
Сами колите себе всякую генодрянь. Большинство подсознательно не доверяет бурде, сделанной на коленке за три месяца.
28.03.2021 14:38
- гость -
28.03.2021 13:29
- гость -
а в соседней Новосибирской области, где такие же люди, такой же климат и на 20% больше населения
Туда не едут круглогодично туристы. И население большей частью городское.
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В Новосибирской области трафик на порядок больше, но дела с лечением Ковид больных обстоят гораздо лучше. У нас в Барнауле и в крае квалифицированные врачи специалисты есть только в РТП и все. Трудно представить, что творится больницах АК. Огромный дефицит врачей, проблемы с оплатой, закрытие многих больниц, прекращение планового медобслуживания, все это результат методического уничтожения системы здравоохранения края начиная с времен Долговой, которое "успешно" продолжает Попов.
Администрация рапортует о снижении количества заболевших от ковида. Но смертность от ковида стабильно 15 чел в сутки. Вы перед кем выслуживаетесь?
28.03.2021 19:50
Kertis
В Новосибирской области трафик на порядок больше, но дела с лечением Ковид больных обстоят гораздо лучше.
Заврался. Кого там больше трафик, алкашей, которые буянят в самолетах?
Смертность от ковида. Общие данные.
Новосибирская область - 4.17 %
Алтайский край - 3.82 %
КТО СКАЗАЛ ЧТО ВАКЦИНА ЕСТЬ? В Краснощеково вакцины нет.
29.03.2021 08:11
гость
Есть горячая линия Минздрава. Сюда какой смысл писать?