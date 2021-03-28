В Алтайском крае за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае умерло 15 пациентов с COVID-19, общее число смертей выросло до 2663. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом в воскресенье, 28 марта.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 106 случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии в крае заболели 46 835 человек. Выздоровели 41 875 пациентов (+85 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 26, Рубцовск – 13, Бийск – 12, Поспелихинский район – 7, Шипуновский район – 5, Новоалтайск – 4, Камень-на-Оби, Благовещенский район – по 3 заболевших, Егорьевский, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Табунский, Тальменский, Усть-Калманский, Целинный районы – по одному заболевшему.

По данным оперштаба, в тяжёлом состоянии в крае сейчас находятся 286 пациентов, из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ.