Чтобы остановить распространение COVID-19 в Алтайском крае, необходимо привить более 1 млн взрослых жителей региона. Причём успеть нужно до осеннего всплеска ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как напоминают в министерстве, в регионе используется вакцина "Спутник V", которая не даёт каких-либо серьёзных осложнений, – лишь у небольшого процента людей наблюдается реакция в виде температуры или покраснения в месте укола, которые проходят через один-три дня.

За последнюю неделю в регион поступило около 40 тысяч комплектов вакцины, которой хватит для всех записавшихся на вакцинацию. Поступления других типов вакцин против COVID-19 в регионе не ожидается.

Также в Барнауле начнёт работу ещё один мобильный комплекс – кроме уже двух действующих возле ТЦ "Пионер" и ТЦ "Весна". Он расположится в посёлке Южном, возле здания на улице Чайковского, 21. Все три пункта будут работать с 10 до 18 часов. Желающим привиться достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.