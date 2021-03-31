Чтобы остановить распространение COVID-19 в Алтайском крае, необходимо привить более 1 млн взрослых жителей региона. Причём успеть нужно до осеннего всплеска ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Как напоминают в министерстве, в регионе используется вакцина "Спутник V", которая не даёт каких-либо серьёзных осложнений, – лишь у небольшого процента людей наблюдается реакция в виде температуры или покраснения в месте укола, которые проходят через один-три дня.
За последнюю неделю в регион поступило около 40 тысяч комплектов вакцины, которой хватит для всех записавшихся на вакцинацию. Поступления других типов вакцин против COVID-19 в регионе не ожидается.
Также в Барнауле начнёт работу ещё один мобильный комплекс – кроме уже двух действующих возле ТЦ "Пионер" и ТЦ "Весна". Он расположится в посёлке Южном, возле здания на улице Чайковского, 21. Все три пункта будут работать с 10 до 18 часов. Желающим привиться достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.
Комментарии
Они допрогнозируются - никакого осеннего всплеска не будет! Как бы выборы в сентябре, и нужно оформить очередную победу воров и жуликов!!!
В 10 горбольнице на пос. Южном не ставят прививки даже тем, кто месяц назад записывался на вакцинацию. Говорят по телефону, что нет вакцины, не волнуйтесь. Обзванивать перестали.
Плохо работает Минздрав, если кроме Спутника нет никакого выбора! Это нарушение права на жизнь! Аутоимунникам он противопоказан.
Мурашко обманывать не может , сказал хватает вакцины,значит хватает.