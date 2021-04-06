11 человек с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Алтайском крае

11 человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, общее число летальных исходов составило 2757 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 87 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 696 человек. Выздоровели 42 754 человека (+132 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 26, Рубцовск – 11, Бийск – 10, Павловский район – 4, Новоалтайск, Бийский, Благовещенский, Зональный, Солтонский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Яровое, Топчихинский район – по 2 заболевших, Алейск, Славгород, Алейский, Калманский, Крутихинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

В настоящий момент в тяжёлом состоянии находятся 243 человека, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.