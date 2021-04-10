Число скончавшихся пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2,8 тысячи

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2803.
За сутки в лабораториях подтвердили ещё 85 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 041 человека. Выздоровели 43 100 человек (+92 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 26, Бийск – 11, Рубцовск – 10, Кулундинский район – 6, Бийский район – 5, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Табунский район – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Ключевский, Михайловский, Новичихинский, Павловский, Родинский, Романовский, Тогульский, Топчихинский, Чарышский, Шипуновский районы – по одному заболевшему
В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 216 пациентов, из них 85 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободно 478 коек.
Комментарии
Сколько в Китае умерло? Министру медальку... Мрак..
Что у них с математикой 48 041 (всего заболевших) − 43 100 (выздоровевших) = 4 941 человек. 4 941 − 2 803 (умерших)= 2 138 человек болеют сейчас. Нигде про это не говорится о том сейчас сколько болеют. Только "в настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 216 пациентов". 2 138 − 216 = 1 922 находятся вне стен больницы и лечатся на дому? Могут ходить по улицам, в магазине, передвигаться в транспорте? Так?