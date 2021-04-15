Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Пятеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2854.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 85 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 459 человека. Выздоровели 43 442 человека (+60 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 25, Бийск – 13, Рубцовск – 9, Павловский район – 5, Петропавловский район – 4, Благовещенский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Первомайский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Краснощёковский, Мамонтовский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 204 пациента, из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ.