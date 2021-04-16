Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Шестеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2860.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 76 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 535 человек. Выздоровели 43 510 человек (+68 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 24, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Бийский район – 6, Петропавловский район – 4, Заринск, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Залесовский, Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Смоленский, Суётский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 206 пациентов, из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ.