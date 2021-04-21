Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Пятеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2898.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 79 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 942 человек. Выздоровели 43 886 человек (+70 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 24, Бийск – 13, Рубцовск – 11, Шипуновский район – 4, Бийский, Курьинский, Советский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Кулундинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Крутихинский, Немецкий национальный, Табунский, Топчихинский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 184 пациента, из них 84 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 406 коек.