Виктор Томенко будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному Собранию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет лично слушать послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет присутствовать на оглашении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве", – сообщил Негреев.
Напомним, оглашение послания состоится в среду, 21 апреля, в 12:00 по московскому времени. Эксперты считают, что глава государства не поскупится на обещания и громкие инициативы в канун выборов в Госдуму РФ. В том числе финансовые.
Комментарии
Гордость распирает всех алтайкрайцев
А по телевизору никак?
И какая от этого польза для Алтайского края?
Никакой
Понты дороже денег
Какая нужда такие бабки политть, вот в этом вся суть этой власти- пильщики, воры, сходняк устроили....
ну.. три -четыре...
И МЫ СЧАСТЛИВЫ!
центральный выставочный зал "Манеж"
Всё те-же на манеже!
Может ещё трамваев попросит
Вот и сообщите как у нас крышует налоговая инспекция рисованный НДС , заодно. Пока статью в УК РФ за организацию уклонения и пособничество утверждают! А то сильно много ИП числится в ФНС по крупнейшим плательщикам таковыми не являясь, зато решают вопросы, аж на пять лет вперед!
А чего это решит?