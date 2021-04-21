Виктор Томенко будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному Собранию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет лично слушать послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет присутствовать на оглашении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве", – сообщил Негреев.

Напомним, оглашение послания состоится в среду, 21 апреля, в 12:00 по московскому времени. Эксперты считают, что глава государства не поскупится на обещания и громкие инициативы в канун выборов в Госдуму РФ. В том числе финансовые.