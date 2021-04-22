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Алтайский депутат Госдумы объяснил, почему смеялся во время послания Путина

, ИА "Амител"
Глава государства начал говорить на тему, о которой недавно высказывался политик

Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края Александр Терентьев объяснил, почему он рассмеялся в ходе послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Кадры со смехом парламентария опубликовал Telegram-канал Baza.

Как объяснил Терентьев, в ходе выступления президент коснулся темы поддержки субъектов и замещения коммерческих кредитов регионам, которые их набрали. По мнению думца, помогать необходимо тем, "кто не берёт коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счёт внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта".

"Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: "Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул", – объяснил Терентьев.

Напомним, что в ходе послания Владимир Путин заявил, что власти должны помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Президент предложил весь объём коммерческой задолженности региона, превышающий 25% его собственных доходов, заменить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2021 07:50
Павлик Морозов

Страшно стало за смех? Оппа зиция!

22.04.2021 08:05
- гость -

Да он походу укуренный в хлам...

22.04.2021 08:23
гость

явно вчерашнюю баню с девками обсуждал

22.04.2021 08:28
- гость -

Не ну этот смешарик то утверждает, что средний класс это 17 000 рублей в месяц, или что стране выгоден низкий курс рубля - поневоле засмеёшься!

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