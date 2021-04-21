Путин заявил о запуске пилотного проекта по развитию туризма на Алтае и в Шерегеше

Президент России Владимир Путин заявил о запуске пилотного проекта по развитию туризма в Шерегеше и на Алтае. Об этом глава государства заявил в ходе обращения Федеральному Собранию 21 апреля.

В его рамках можно будет получить льготные кредиты на постройку гостиниц и инфраструктуры. Срок кредита будет составлять 15 лет, ставка займа – 3-4%.

Напомним, что ранее Путин предложил сохранить программу по возвращению 20% кешбэка туристам, которые путешествуют по России. Отдельно глава государства предложил дать скидку студентам, отличившимся на олимпиадах и в конкурсах, – для них кешбэк будет продлён и в каникулярное время.

При этом места размещения повышенной комфортности в Алтайском крае полностью выкуплены или забронированы на весь летний сезон 2021 года. Найти номера в четырёхзвёздочных отелях уже практически невозможно.