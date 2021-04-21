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Путин: в российских вузах появится ещё 45 тысяч бюджетных мест

, ИА "Амител"
По словам российского президента, в этом году порядка 60% будущих студентов станут учиться за счёт государства
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию заявил, что в вузах страны в ближайшие два года появятся 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из которых распределят по регионам.

Путин подчеркнул, что уже через два месяца ученики 11-х классов будут сдавать экзамены, и порядка 60% выпускников поступят на бюджетные места в вузах. По словам президента, такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира.

Кроме того, Путин предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

"Прошу правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей, от них во многом зависит будущее России", – сказал президент.

Напомним, что во время выступления Путин также поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Мера поддержки коснётся даже тех детей, которые пойдут в первый класс в 2021 году.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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