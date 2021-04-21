Виктор Томенко пообещал приступить к реализации инициатив Путина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, озвученное в среду, 21 апреля. По словам главы региона, оно направлено на решение социальных и экономических проблем внутри страны, порожденных, в том числе, пандемией.

"Очень много инициатив прозвучало. Все они лягут в основу наших дальнейших планов и решений, и мы приступим к их реализации", — подчеркнул Томенко.

Губернатор особо выделил ту часть послания, которая касается поддержки регионов. Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, займы из федерального бюджета минимальны (менее двух миллиардов рублей). Поэтому егион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых субъектам федерации заявил Путин.

Президент обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию уже в 17-й раз. Выступление длилось 80 минут. Путин объявил о нескольких мерах социальной поддержки населения, в том числе, о новых выплатах на детей.

Напомним, Виктор Томенко присутствовал в центральном выставочном зале "Манеж", где и проходило мероприятие.