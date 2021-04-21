Полномасштабная диспансеризация в России запустится с 1 июля

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров, запустив их с 1 июля для граждан всех возрастов. Об этом глава государства заявил во время выступления с посланием Федеральному Собранию 21 апреля.

"Прошу Минздрав совместно с субъектами федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват, поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов", – сказал Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения. Вице-премьер отметила, что за счёт спада заболеваемости коронавирусом в России удалось более чем в 2,5 раза снизить количество коек, которое необходимо для лечения больных COVID-19.