"Очень много инициатив". Политики и депутаты Алтайского края оценили выступление Путина

"Спокойное и уверенное", "социальное", "очень много инициатив", "настройка на решение проблем" и "надо было брать кредиты", – так оценили послание Владимира Путина Федеральному Собранию губернатор, депутаты и представители политических партий в Алтайском крае. Сразу после завершения выступления президента ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон пообщался с политиками и узнал, чем это послание Владимира Путина отличается от всех прочих и какие надежды на него возлагают.
Комментарии
Инициатива должна быть одна - построение социализма.
Но увы и ах.
Инициатив много, вот только выполнять их не будут
Португалию то догоним?
Да, вопрос об индексации работающим пенсам обошел, хотя сам в ноябре поручал.
У них есть разве своё мнение???
про пенсионеров ни слова, будто их не существует
Самое лучшее послание, которое президент мог бы придумать для федерального собрания - это послание на Колыму. И если бы ещё сам и возглавил.
Поручить, поручил. Да на местах ничего не сделают. Все ответственные заняты продажей остатков земель и лесов. Выборы на носу, какая работа, когда после выборов мандат закончится и посадят.