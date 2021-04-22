"Очень много инициатив". Политики и депутаты Алтайского края оценили выступление Путина

"Спокойное и уверенное", "социальное", "очень много инициатив", "настройка на решение проблем" и "надо было брать кредиты", – так оценили послание Владимира Путина Федеральному Собранию губернатор, депутаты и представители политических партий в Алтайском крае. Сразу после завершения выступления президента ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон пообщался с политиками и узнал, чем это послание Владимира Путина отличается от всех прочих и какие надежды на него возлагают.