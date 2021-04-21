Семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. По словам президента, мера поддержки коснётся даже тех детей, которые пойдут в первый класс в 2021 году.
"Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребёнка в школу", – сказал президент.
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Президент России обращается к парламенту уже в 17-й раз.
Ранее Путин заявил о продлении программы туристического кешбэка до конца 2021 года.
Комментарии
Опять всё подорожает!
Раздача халявы до добра не доводит!!!
Хотя.... потом зато, в 18 лет дитятки не смогут отмазываться что "не пойдем отдавать долг Родине, ибо ничего ей не должны" - так как теперь таки должны!!!
Предпенсионерам отодвинул возраст и не помогает ни хрена. -Работы нет, пенсии нет.
Здоровья после 50 нет, работы нет, пенсии нет, помощи нет.
21.04.2021 16:41
Иsтина
Опять всё подорожает!
Раздача халявы до добра не доводит!!!
Чем государство больше помогает, тем больше плачет народ. Всё не так, дают денег плохо, не дают плохо.
Вот не звиздите тут лгбт троли!