Семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. По словам президента, мера поддержки коснётся даже тех детей, которые пойдут в первый класс в 2021 году.

"Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребёнка в школу", – сказал президент.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Президент России обращается к парламенту уже в 17-й раз.

Ранее Путин заявил о продлении программы туристического кешбэка до конца 2021 года.