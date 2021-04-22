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"Быстрее и выгоднее". Что Путин пообещал бизнесу в послании Федеральному Собранию

, ИА "Амител"
Президент пообещал бизнесу новые меры поддержки, погрозил за ущерб природе и "подрезал карман" газовикам
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Улучшить деловой климат в России призвал Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Он поручил разработать новые меры поддержки для ответственного бизнеса и пообещал поощрять предпринимателей- созидателей: "тех, кто вкладывает, а не вывозит". Но также президент потребовал ужесточить наказание за ущерб экологии и лишил немалой части доходов газовиков. Самые важные заявления Путина о бизнесе – в нашем материале.

Разработать новые меры поддержки

Все ключевые решения в сфере экономики принимаются в диалоге с деловым сообществом, подчеркнул Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию, а потому улучшение делового климата, по его словам, должно стать одной из первостепенных задач ближайшего года.

Президент напомнил, что в 2020 году в России страховые взносы для малого и среднего бизнеса снизили с 30% до 15% и пообещал, что это решение останется в силе и дальше. "Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит", – сказал глава государства.

Также Путин поручил правительству в течение месяца представить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идёт о кредитных, налоговых мерах и по расширению сбыта, отметил он.

Президент упомянул беспрецедентные меры поддержки экономики в прошлом году: в России списали в утиль устаревшие нормы и лишние проверки. В свою очередь, и бизнес тоже проявил ответственность, что в целом позволило сохранить пять миллионов рабочих мест, заявил глава государства. Однако избежать сокращений не удалось. Путин поставил задачу до конца года восстановить рынок труда.

Поощрять тех, кто вкладывает

Государство будет поддерживать предпринимателей-созидателей, пообещал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что дополнительные инструменты поддержки бизнеса должны принести главный результат – инвестиции в развитие.

"Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает. Будем поощрять тех, кто вкладывает", – сказал глава государства и отметил, что в России намерены стимулировать частные инвестиции. То есть предполагается настроить систему поддержки частных инвестиций в зависимости от новых продуктов, услуг, технологий, созданных для граждан.

"Построить завод под ключ в России должно быть быстрее и выгоднее, чем в других странах мира", – выдал ещё одно пожелание Федеральному Собранию президент.

Владимир Путин предложил также упростить условия работы несырьевых экспортёров – для них нужно снять все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Такой порядок должен заработать уже с июля 2021 года года.

Президент отметил, что прибыль корпоративного сектора обещает быть рекордной в этом году. Правительство намерено посмотреть, как будет использоваться эта прибыль, чтобы потом "донастроить налоговое законодательство". Президент также распорядился предоставить ему предложения по этому вопросу.

Об ответственности за экологию

Но не только пряники раздавал президент. Плюшки тоже достались предпринимателям. Так, Владимир Путин потребовал ускорить принятие закона об ответственности собственников предприятий за нанесённый ущерб окружающей среде. "Загрязнитель должен платить", подчеркнул президент и призвал Росприроднадзор действовать более жёстко: "Получил прибыль за счёт природы – убери за собой".

Он подчеркнул, что новых экологических катастроф, таких как в Норильске, допускать нельзя. По его словам, до 2024 года объём вредных выбросов в атмосферу должен быть снижен на 20%.

Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России, где с этим неблагополучно. В частности, уже в скором времени в России начнут обновление алюминиевых заводов в Братске, Новокузнецке и других городах.

О бесплатном газе

Ещё одно крайне неприятное для некоторых предпринимателей требование президента касается газа, вернее, его подключения. "За подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны", – заявил глава государства. 

Путин поручил кабинету министров совместно с регионами разработать план газификации и пообещал лично проверить, как это поручение газовые службы будут исполнять. А исполнять, скорее всего, будут неохотно: напомним, только в Алтайском крае средняя стоимость подключения к газу превышает 150 тысяч рублей.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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