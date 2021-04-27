Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Семь пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2943, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За последние 24 часа в лабораториях подтвердили 81 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 49 426 человек. Выздоровели 44 299 человек (+104 за сутки).
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 31, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Яровое, Бийский, Каменский районы – по 5 заболевших, Поспелихинский район – 4, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Советский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 226 пациентов, из них 80 – на ИВЛ.
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