Десять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Десять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2967.
За сутки в лабораториях подтвердили 75 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 663. Выздоровели 44 533 человека (+91 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 22, Бийск – 8, Рубцовск – 7, Бийский, Павловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Калманский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 220 пациентов, из них 86 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 516 коек.
Комментарии
Это конечно, все очень плохо, а где статистика сколько всего смертей и их причины. Сколько еще в масках ходить, все равно их все носят на бороде, какой толк?
сколько еще концертов музыкальных групп и встреч с Бузовой должно произойти, чтобы обратили на это внимание?
30.04.2021 11:51
гiсть
Вам бы тоже ,уважаемый, поменьше внимания бы обращать на это, а почаще выходить из дома и посещать мероприятия разные. Здоровее будете, и психическое здоровье поправится.
конечно, я выхожу из дома, по улице хожу без маски и без опаски, но такого маразма, как посещать мероприятия в закрытых помещениях, тогда как штрафуют водителей автобусов (некоторых повторно) за то, что они маской не закрыли нос, я не собираюсь
Ну да эти мероприятия как раз посещают бабки 80-летние, которые в основном и умирают.