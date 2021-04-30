В Алтайском крае выявили первый случай "британского" штамма COVID-19

В Алтайском крае выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Новый вариант вируса обнаружили у женщины. Специалисты обследовали 349 человек, с которыми могла контактировать заболевшая. Результат – отрицательный.
В ведомстве добавили, что исследования по определению "британского" штамма проводит Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Алтайские же лаборатории проводят только тесты на наличие или отсутствие инфекции.
Кроме того, с февраля в крае ведут выборочный мониторинг по определению штаммов коронавируса среди людей с положительным результатом COVID-19.
В ведомстве также добавили, что "африканского" штамма на территории края не зарегистрировано.
Напомним, новый вариант вируса начал распространяться в Великобритании в декабре 2020 года. Тогда же ВОЗ заявили, что "британский" штамм на 50-70% заразнее известных ранее.
23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что "британский" штамм коронавируса выявили в 51 регионе страны. Всего специалисты обнаружили 255 его вариантов, большинство из них – завозные.
Комментарии
Ну вот, теперь ковидиоты будут сжигать её квартиру, как некогда у туристки из Доминиканы.
Ооочень заразный... С кем контактировала- никто не заразился)
Очередные байки из склепа об оооочень страшном вирусе
Бойтесь, ковидобесы