Свыше трёх тысяч пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Шесть пациентов, которые болели COVID-19, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3001, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За последние 24 часа в лабораториях подтвердили 71 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 50 015 человек. Выздоровели 44 933 человека (+71 за сутки).
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 22, Бийск – 8, Рубцовск – 7, Бийский район – 4, Алейск, Заринск, Павловский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Красногорский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 192 пациента, из них 77 – на ИВЛ.
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